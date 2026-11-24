23 листопада і в ніч на 24 листопада Сили оборони України уразили переправу і місце зосередження російських вантажівок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«На Брянщині, поблизу Берестка, уражено місце зосередження вантажівок ворожого підрозділу. Саме цими машинами окупанти возять на передову боєприпаси, пальне та провізію», – йдеться у повідомленні.

Також на Донеччині, в районі Новоукраїнки, уражено переправу через річку Вовча. За словами Генштабу, окупантам доведеться шукати обхідні шляхи, щоб перекидати живу силу та техніку.

«Ми й далі працюватимемо по ключових військових цілях противника, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України», – підсумував Генштаб.

До слова, 23 листопада на головній сухопутній трасі, якою Росія сполучається з окупованим Кримом, було зафіксовано нові удари безпілотників по російській логістиці. У мережі з'явилися кадри з палаючими та знищеними вантажівками, які рухалися маршрутом через тимчасово окуповані території України.