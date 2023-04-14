Запоріжжя: росіяни завдали авіаційного удару по Оріхову, є руйнування

Окупанти вдарили по Оріхову з літаків Су-35

Сьогодні, 14 квітня, російські загарбники завдали авіаційного удару по Оріхову Запорізької області. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Як зазначається, росіяни вдарили по Оріхову з літаків Су-35.

Внаслідок ворожої атаки руйнування зазнали приватні будинки та будівля Дитячо-юнацької спортивної школи.

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«Запорізька область. Літаки Су-35 русні нанесли авіаційні удари по населеному пункту Оріхів. Пошкоджені приватні будинки та будівля ДЮСШ», – йдеться у повідомленні.

Раніше, 13 квітня, під час оголошеної масштабної повітряної тривоги російські загарбники завдали три авіаудари по прифронтовому Оріхову Запорізької області.

Триває 415-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 49 ворожих атак.