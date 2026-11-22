У російському Краснодарі пролунала серія вибухів, окупаційна армія атакувала Запоріжжя, Іран атакував Бахрейн та пошкодив промисловий об’єкт.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 22 листопада.

Удар по Запоріжжю

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників у напрямку Запоріжжя фото з відкритих джерел

У ніч на 22 листопада російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

За інформацією Семікіна, внаслідок російської атаки постраждали троє, серед них – дві дитини. Постраждалим надали усю необхідну медичну допомогу.

Атака на Росію

Задимлення після вибухів у Краснодарі фото: соціальні мережі

Вночі 22 листопада у російському Краснодарі пролунала серія вибухів, після чого в місті помітили задимлення.

За повідомленнями місцевих мешканців, дим спостерігається в районі військового містечка військової частини 3702 Росгвардії РФ.

Загострення на Близькому Сході

На Близькому Сході загострюється ситуація фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Влада Бахрейну повідомила про пошкодження цивільного промислового об'єкта та займання, що виникло в суботу через удар з боку Ірану.

За наявними даними, обійшлося без постраждалих. Цей випадок стався на тлі розширення бойових дій на Близькому Сході, які спалахнули після початку лютневої війни США та Ізраїлю проти Ірану.

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