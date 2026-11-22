Увечері 21 листопада в центрі Івано-Франківська під час конфлікту між трьома чоловіками пролунав постріл. За попередніми даними, 34-річний місцевий житель дістав поранення ноги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Сутичка сталася біля одного з кафе на «стометрівці» – пішохідній ділянці вулиці Незалежності. На постріл відреагували поліцейські та нацгвардійці, які патрулювали центр міста. Поліцейські викликали медиків, які госпіталізували пораненого.

Ще одного учасника конфлікту, 27-річного місцевого жителя, було доставлено до районного управління поліції для з’ясування обставин. У чоловіка були видимі ушкодження обличчя.

Слідчі встановлюють, із чого почалася сутичка та за яких обставин застосували зброю. Після цього поліція визначить правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 6 листопада «Главком» повідомляв про стрілянину на Троєщині в Києві. За даними поліції, 39-річний чоловік погрожував дівчині, а коли за неї заступилися перехожі, дістав пістолет і вистрілив у повітря. Правоохоронці затримали чоловіка.

Нагадаємо, 5 листопада в Тернополі після конфлікту з працівниками магазину 53-річний місцевий житель повернувся до закладу зі зброєю та взяв людей у заручники. Поки поліцейські вели переговори, люди вибігли через службовий вихід. Чоловіка затримали спецпризначенці КОРД. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.