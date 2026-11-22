За минулу добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7217 дронів-камікадзе та здійснили 1951 обстріл населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА та дві артилерійські системи.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Кіндратівка, Юнаківка, Ободи, Кореньок, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Товстодубове, Павлівка, Олексіївка, Андріївка, Храпівщина, Яструбщина, Нова Січ, Садки, Лужки, Мачулища, Могриця, Хотінь, Заріччя, Винторівка, Гірки, Степанівка, Гаврилова Слобода, Отруба, Тополя, Дорошівка, Кружок, Уланове, Мала Рибиця, Малушине, Волфине Сумської області; Хрінівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали населені пункти Степанівка, Писарівка та Іволжанське.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Агресор завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши сім КАБ, та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Охрімівка.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти проводили шість атак у бік населених пунктів Зелена Долина, Лиман та Діброва.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив одну атаку в бік Миколаївки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки та в бік Новопавлівки, Дружківки.

На покровському напрямку

Ворог здійснив 16 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Добропілля, Водянське та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Чернігівка, Святогорівка, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське, Новоселівка.

На оріхівському напрямку

Противник один раз атакував у бік Новоданилівки.

Нагадаємо, триває 1733-й день повномасштабної війни в Україні.