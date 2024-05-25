Ракетні удари по Криму 23 травня: стало відомо, куди поцілили Сили оборони (відео)

Наслідки українського удару по центру зв'язку армії РФ під Алуштою

З'явилися супутникові знімки після «прильоту» по центру зв'язку РФ під Алуштою

Пізно ввечері 23 травня Сили оборони України завдали удару по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою, що в тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки опублікувало «Радіо Свобода».

Знімки, зроблені після удару, підтверджують, що ввечері 23 травня був завданий удар по військовому об'єкту прикордонної служби ФСБ під Алуштою в районі селища Семидвір'я. Найімовірніше, це був центр зв'язку РФ.

Окупаційна влада Криму визнала, що українські ракети вразили ціль на землі. Хоча окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що нібито ракетний удар був завданий по «порожньому об'єкту господарського призначення».

Українська сторона наразі інформацію не коментувала.

Нагадаємо, що в низці міст у тимчасово окупованому Криму ввечері 23 травня пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про звуки вибухів у тимчасово окупованих Сімферополі, Саках, Алушті, Гвардійському, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Крім того, Сили оборони в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель «Циклон», який перебував в окупованому Севастополі. З'явилися супутникові знімки з місця удару.