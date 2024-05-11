У Білгороді прогриміли потужні вибухи: виникла пожежа (відео)

У Білгородській області була оголошена тривога через ракетну небезпеку

Є влучання у триповерховий будинок у Білгороді

11 травня, ввечері, у Білгороді прогриміли вибухи, опісля над містом виднівся дим. Про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві жителі зазначають, що у кількох районах міста горять автомобілі. Також пошкоджено будівлю «Лєнти» та овочевого магазину, що знаходиться поруч. У «Сіті Молі» пошкоджено кришу.

Пабліки пишуть, що також є влучання у триповерховий будинок.

Нагадаємо, що 11 травня на складі будівельних матеріалів у Наро-Фомінську Московської області спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські пабліки. Причина займання невідома. Площа пожежі становить 2,8² тис. метрів.