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У Білгороді прогриміли потужні вибухи: виникла пожежа (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
У Білгороді прогриміли потужні вибухи: виникла пожежа (відео)
У Білгородській області була оголошена тривога через ракетну небезпеку
фото: скріншот з відео

Є влучання у триповерховий будинок у Білгороді

11 травня, ввечері, у Білгороді прогриміли вибухи, опісля над містом виднівся дим. Про це повідомляють російські пабліки.

Місцеві жителі зазначають, що у кількох районах міста горять автомобілі. Також пошкоджено будівлю «Лєнти» та овочевого магазину, що знаходиться поруч. У «Сіті Молі» пошкоджено кришу. 

Пабліки пишуть, що також є влучання у триповерховий будинок.

У Білгороді прогриміли потужні вибухи: виникла пожежа (відео) фото 1

Нагадаємо, що 11 травня на складі будівельних матеріалів у Наро-Фомінську Московської області спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомляють російські пабліки. Причина займання невідома. Площа пожежі становить 2,8² тис. метрів.

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Теги: Білгород пожежа ракетна атака тривога росія війна

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