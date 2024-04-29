Йшла весь день без їжі та води. 98-річна жінка втекла з окупованої території (відео)

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого»

98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного. Поліцейські із загону «Білі янголи» спільно з військовими доставили її в пункт допомоги. Про це розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області.

Лідія Степанівна під обстрілами пройшла весь фронт, подолала пішки близько 10 км, двічі падала – але будь-що прагнула дістатися вільної української території. Відважній жінці надано всю необхідну допомогу, зараз вона перебуває у відносній безпеці.

Жінка розповіла, що будинок, який вона в Очеретиному будувала власними руками, зруйнували росіяни, а її рідні зазнали поранень. Лідія Степанівна, яка пережила Другу світову війну, каже, що під час тієї війни не бачила таких жахливих руйнувань, як зараз. Рятуючись від окупантів, жінка у свої 98 років здійснила неможливе.

Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, «засинала». Трималася на двох палицях та «на характері». У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою.

Надвечір втомлену пішохідку побачили на дорозі військові та передали групі поліції «Білий Янгол». Поліцейські відвезли жителькуу притулок для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають родичів жінки.

Після «марш-кидку» Лідія Степанівна почувається добре. «Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого», – каже жінка.

Поліція Донеччини нагадує: евакуюйтеся вчасно, не ризикуйте своїм життям, а про безпечний виїзд подбають «Білі янголи».

Раніше повідомлялося, що 88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине, щоб не отримувати російське громадянство. На підконтрольній українським військовим території його зустріли волонтери та відвезли у безпечне місце.

За словами волонтерів, Іван Якович усю ніч йшов до якогось переїзду, поки не натрапив на них. На його шляху стався обстріл, тож чоловікові довелося кілька годин ховатися.

«Історія пана Івана вражає. Це – громадянська позиція та любов до Батьківщини. Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!» – наголосив керівник Донецької ОВА Філашкін.

Нагадаємо, щоб встановити контроль на незаконно окупованих територіях України, російська влада вчиняє широкомасштабні порушення міжнародного права. Під загрозою насильства окупанти нав'язують місцевим мешканцям громадянство, закони, судову систему, а також прагнуть знищити українську ідентичність за рахунок придушення культури, нав'язування російської мови, перевиховання дітей за допомогою навчальних програм та їх вербування до молодіжних груп з метою прищепити їм «російський патріотизм». Про це йдеться в доповіді Управління ООН з прав людини, заснованій на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками дій російських військ та окупаційних властей.

Росія створила в окупованих районах «задушливу атмосферу страху», її дії, за словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, «розірвали соціальну тканину спільнот та залишили окремих людей в ізоляції, що має глибокі та довгострокові наслідки для українського суспільства загалом».