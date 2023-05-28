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Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до чотирьох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв зросла до чотирьох
Загалом через ракетний удар постраждала 31 людина
фото з відкритих джерел

Загалом атака забрала життя чотирьох людей

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру, 26 травня, зросла до чотирьох осіб. Підтверджено загибель трьох людей, які зникли безвісти. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Сумні новини. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії», – написав Лисак.

За словами голова ОВА, серед загиблих:

  • 56-річний лікар;
  • 64-річна співробітниця медичного закладу;
  • 57-річний працівник ветеринарної клініки.

«Загалом та атака забрала життя чотирьох людей. Щирі співчуття рідним. Жодного прощення агресору за його страшні злочини», – долав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, 26 травня близько 11:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. Під час ракетної атаки на Дніпро окупанти також влучили у ветклініку.

Загалом через вранішній ракетний удар постраждала 31 людина, з них 16 – шпиталізовані. Серед поранених – вісім медпрацівників.

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Теги: окупанти Дніпро лікар обстріл

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