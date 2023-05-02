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Окупанти змінили тактику ракетних ударів: Банкова назвала можливі цілі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти змінили тактику ракетних ударів: Банкова назвала можливі цілі
Подоляк: «Росіяни завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення»
фото: Офіс президента України

Новою тактикою ворог хоче спровокувати певні реакції, зокрема прискорити контрнаступ, щоб Україна пішла в атаку непідготовленою

Російські загарбники змінили тактику застосування ракет проти України. Зараз вони б’ють по цивільних. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі націнального телемарафону.

«Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони (росіяни – «Главком») завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення», – зауважив посадовець.

За його словами, такою тактикою ворог хоче спровокувати в країні певні реакції, як-от прискорити контрнаступ, щоб Україна пішла в атаку непідготовленою.

Також ворог може намагатися вплинути на громадян країн Заходу, які під враженням від убивств мирних українців можуть вимагати термінових переговорів, вважає Подоляк.

«Третя причина – вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати цивільне населення в обхід наших систем протиповітряної оборони. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні», – зазначив радник керівника Офісу президента.

Водночас він додав, що серед можливих причин – намагання росіян зрозуміти, чи буде в них опція зламати українців атаками на цивільне населення у разі провалу на лінії фронту.

Нагадаємо, завершилася 432-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Цієї доби Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору. Загалом протягом доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Нажаль, є загиблі та поранені з числа цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: Україна Михайло Подоляк окупанти ракета обстріл населення

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