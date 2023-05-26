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Атака на Дніпро: окупанти також влучили у ветклініку, є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Дніпро: окупанти також влучили у ветклініку, є загиблі
Вже відомо про 23 постраждалих та двох загиблих у Дніпрі
фото: Дніпропетровська ОВА

Станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу у медзакладі

Російські загарбники під час ракетної атаки на Дніпро також влучили у ветклініку. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка… Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей», – йдеться у повідомленні.

Загинули працівник ветклініки та 69-річний чоловік, який просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

«Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – у стаціонарі, з них троє – «важкі», – додав Лисенко.

Станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Гасіння триває.

Нагадаємо, близько 11:00 окупанти завдали ракетного удару по медзакладу у Дніпрі. Станом на зараз одна людина загинула та 15 поранено. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби.

Також окупанти вдарили по житловому будинку в Авдіївці.

До слова, триває 457-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Теги: Дніпро ракета окупанти чоловік ворог

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