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Ворог доведений до відчаю. «Південь» припускає, що РФ може переступити «червону межу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог доведений до відчаю. «Південь» припускає, що РФ може переступити «червону межу»
В окупантів залишилось дуже мало ракет
фото ілюстративне

Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох

Росія може застосувати ракети зі стратегічного запасу, який раніше не збиралася чіпати, окільки доведена до відчаю. Про це ззаявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Ймовірно, в окупантів залишилось дуже мало ракет.

«Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю «червону межу», за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись», – сказала Гуменюк.

Крім того, повідомляється, що росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох, на них – 16 «Калібрів».

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог тероризував Україну дронами-камікадзе.

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.

До слова, вчора Росія заявила про нібито атаку ЗСУ на Кремль, що може бути провокацією.

Теги: війна росія окупанти Україна

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