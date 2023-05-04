Ворог доведений до відчаю. «Південь» припускає, що РФ може переступити «червону межу»
Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох
Росія може застосувати ракети зі стратегічного запасу, який раніше не збиралася чіпати, окільки доведена до відчаю. Про це ззаявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Ймовірно, в окупантів залишилось дуже мало ракет.
«Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю «червону межу», за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись», – сказала Гуменюк.
Крім того, повідомляється, що росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох, на них – 16 «Калібрів».
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог тероризував Україну дронами-камікадзе.
У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.
У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.
До слова, вчора Росія заявила про нібито атаку ЗСУ на Кремль, що може бути провокацією.
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