Ворог доведений до відчаю. «Південь» припускає, що РФ може переступити «червону межу»

В окупантів залишилось дуже мало ракет

Росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох

Росія може застосувати ракети зі стратегічного запасу, який раніше не збиралася чіпати, окільки доведена до відчаю. Про це ззаявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ймовірно, в окупантів залишилось дуже мало ракет.

«Бачимо, що ворог доведений до відчаю і може переступити цю «червону межу», за якою починається стратегічний запас ракет, якого не варто торкатись», – сказала Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, повідомляється, що росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох, на них – 16 «Калібрів».

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог тероризував Україну дронами-камікадзе.

У Києві повітряна тривога тривала майже чотири години – з 02:21 до 06:02. Також небезпека спостерігалася і в низці східних, північних, центральних і південних областей України.

У результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях біля приблизно 10 будинків впали уламки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, вчора Росія заявила про нібито атаку ЗСУ на Кремль, що може бути провокацією.