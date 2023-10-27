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Ракетний удар по Ізюму. Прокуратура показала нові фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Ізюму. Прокуратура показала нові фото наслідків
За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків

Російські окупанти цієї ночі атакували Ізюм у Харківській області двома ракетами, попередньо «Іскандерами». Харківської обласна прокуратура опублікувала нові фото наслідків російського удару по місту.

«За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм. Попередньо, удар був двома ракетами типу «Іскандер», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, 26 жовтня приблизно о 23:30 російські військові обстріляли м. Ізюм
фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Як вже відомо, внаслідок удару пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС та низку житлових будинків. Також отримали поранення вісім рятувальників.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Є влучання в будівлю пожежної частини.

Раніше російські окупанти вчора ввечері обстріляли Херсон одночасно з артилерії та танків. Під вогнем були прибережні зони й центральна частина міста. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено приватні будинки мешканців.

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Теги: окупанти прокуратура обстріл Харківщина Ізюм

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