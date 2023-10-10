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На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару
фото з відкритих джерел

Окупанти запустили ударні дрони з окупованого Криму

У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Пуски здійснювались із мису Чауда (тимчасово окупований Крим). «Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей», – йдеться у повідомленні.

На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару фото 1

Як повідомлялося, у ніч проти 10 жовтня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
 
Вибухи лунали близько 23:32 і 23:42. 

Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування «Шахедів», остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.

Наразі відомо, що є влучання в логістичну інфраструктуру Одещини.

 

Теги: окупанти війна Одещина безпілотник

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