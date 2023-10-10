На півдні знищено майже три десятки «Шахедів»: деталі нічного удару

Окупанти запустили ударні дрони з окупованого Криму

У ніч на 10 жовтня російські окупаційні війська атакували південь України 36 ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Пуски здійснювались із мису Чауда (тимчасово окупований Крим). «Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 27 Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 10 жовтня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.



Вибухи лунали близько 23:32 і 23:42.

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Перед цим в Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування «Шахедів», остання група дронів рухалась в напрямку Затоки Одеської області.

Наразі відомо, що є влучання в логістичну інфраструктуру Одещини.