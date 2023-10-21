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Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів
Ворожий Ка-52 зазнав серйозних пошкоджень
фото із соцмережі

Окупанти втратили п'ять бойових вертольотів

Фахівці, проаналізувавши супутникові знімки Луганського аеропорту, ідентифікували кількість і тип знищеної або пошкодженої російської авіаційної техніки в результаті удару ракетами Atacms.

Так, згідно з аналізом знімків:

  • знищено два гелікоптери Ка-52;
  • пошкоджено чотири гелікоптери Ка-52 та один Мі-17.
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів фото 1
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів фото 2

Також у мережі з’явилися фото одного із пошкоджених ворожих Ка-52.

Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів фото 3
Удар ЗСУ по аеропорту в Луганську: з’явилися фото знищених гелікоптерів фото 4

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет Atacms і подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.

ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ. Тут було знищено дев'ять і пошкоджено чотири гелікоптери.

Теги: аеродром окупанти гелікоптер Луганськ Бердянськ

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