Терор на Херсонщині та понад 130 ударів по Запоріжжю: яка ситуація в регіонах

Під терором рашистів минулої доби опинилися 19 населених пунктів Запорізької області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – один обстріл (20 вибухів). Ворог із АГС обстрілював Чернігівський район (Городнянська громада). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни вдарили зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади. Зафіксовано два вибухи. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

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Великописарівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл (п'ять вибухів). В результаті обстрілу загинув неповнолітній хлопець, 2007 р.н. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Запорізька область

Під терором рашистів минулої доби опинилися 19 населених пунктів, по них завдано 133 удари. Ворог здійснив 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці й Малих Щербаках, а також шість РСЗВ-обстрілів Білогір'я та Малої Токмачки. 107 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст і сіл, зокрема Новоандріївки, Малинівки, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та Приморського. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Від вечора агресор чотири рази атакував Нікопольщину. Обстрілював Покровську та Марганецьку громади з важкої артилерії. Спрямував туди два десятки снарядів. Понівечені приватний будинок, авто та лінія електропередач. Подовжується обстеження території. Рятувальники уточнюють наслідки ударів. Люди неушкоджені. Вчора вдень ворог бив по Нікопольщині. Застосував важку артилерію та дрон-камікадзе. Вдень двічі цілив по районному центру. А надвечір вгатив по Покровській громаді. Пошкоджене приватне підприємство. Понівечені 3 житлові будинки. Без жертв.

Харківщина

Вночі ворог завдав ракетного удару по м. Ізюм. Попередньо – ЗРК С-300. Пошкоджено пожежно-рятувальний підрозділ; пошкоджено будівлю частини. Ушкоджень зазнали вісім чоловік особового складу ДСНС, які знаходились на чергуванні, четверо з них госпіталізовані. Попередньо пошкоджено 13 одиниць техніки. Вчора вдень внаслідок обстрілу с. Курилівка Куп'янського району горів будинок. Також вчора було обстріляно смт Борова Ізюмського району, пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння у с. Богуславка Ізюмського району.

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Луганщина

Щодня дістається Невському та прилеглим селам. Ворог не перестає відкривати вогонь в бік Білогорівки. Переважно це ствольна артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню. За добу противник здійснив 135 обстрілів (552 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили шість обстрілів. Вид озброєння – авіаудари (тип ракет не встановлено), артилерія. Під вогнем рашистів: Авдіївка, с.Орлівка, с.Предтечине. Пошкоджено сім житлових будинків. На Донеччині за добу: одну людину поранено.

Миколаївщина

Вночі область зазнала ворожої атаки БпЛА типу Shahed 131/136. Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Вночі за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 114 обстрілів (500 снарядів), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (33 снаряди). Збито повітряних цілей противника: БПЛА «Шахед» – три. Вчора зранку ворог здійснив артилерійський обстріл с. Кізомис. Поранень зазнав 66-річний чоловік. У Тягинці російська авіація вбила місцевого жителя. В обід окупанти скинули на населений пункт чотири керовані авіабомби. Одна з них поцілила неподалік місцевого кафе. Від отриманих поранень на місці загинув 59-річний чоловік.

Також вчора вдень ворог вдарив по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець. Чоловік отримав легкі поранення. Йому надали медичну допомогу в медзакладі. За добу по області: одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

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Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Архангельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.