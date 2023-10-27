Окупанти обстріляли Херсон з танків та артилерії: з'явилися фото наслідків

За минулу добу 20 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади

Російські окупанти вчора ввечері обстріляли Херсон одночасно з артилерії та танків. Фото наслідків удару загарбників по Дніпровському районі з’явилися у мережі.

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Під вогнем були прибережні зони й центральна частина міста. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено приватні будинки мешканців.

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Внаслідок атаки окупантів пошкоджено приватні будинки мешканців фото: Мост

Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко близько 20:00 армія РФ здійснила обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.

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Зазначимо за минулу добу 20 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 76 снарядів.

Крім того, внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської тергромади за минулу добу одна людина зазнала поранень середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував Україну з району Приморсько-Ахтарськ. Ворог застосував шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

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До слова, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.