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Окупанти терміново вивозять техніку із Сімферополя – рух «Атеш»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти терміново вивозять техніку із Сімферополя – рух «Атеш»
Партизани зафіксували переміщення БМП-3 та БТР-82АМ у Сімферополі
фото: рух «Атеш»

Партизани передали дані про російську техніку Силам оборони України

Російські загарбники переміщують техніку із тимчасово окупованого Сімферополя через значні втрати на фронті. Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «Атеш».

«Наші агенти зафіксували переміщення БМП-3 та БТР-82АМ у Сімферополі. У зв'язку з великими втратами у Запорізькій області, а також під Авдіївкою окупанти вичавлюють всі свої можливості для поповнення втрат», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані вже передали Силам оборони України для подальшої утилізації техніки.

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Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають системи ППО в Сімферополь. За даними руху «Атеш», зафіксовано перекидання зенітно ракетного-комплексу «Оса» і особового складу російських військ у бік Сімферополя. ЗРК «Оса» – застарілий комплекс, який почав використовуватися ще з 70-х років минулого століття.

Теги: окупанти Сімферополь втрати росіяни системи ППО

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