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Ракетний удар по Харкову: рятувальники показали наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову: рятувальники показали наслідки (фото)
Наймасштабніша пожежа сталася у п'ятиповерховій будівлі
ДСНС

Ворог атакував адміністративні та житлові будівлі, а також об’єкти критичної інфраструктури

В результаті чергового ворожого обстрілу міста Харкова сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«12 вересня близько 13:20 ворог завдав масованого обстрілу по адміністративним та житловим будівлям, а також об'єктам критичної інфраструктури Київського, Салтівського та Основ'янського районів міста Харкова. Внаслідок обстрілу сталося п'ять осередків займання. Горіли адміністративні та інші будівлі, а також автомобіль», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наймасштабніша пожежа сталася у п'ятиповерховій будівлі Київського району міста Харкова. Горіли конструктивні елементи даху, перекриття та п'ятого поверху. Площа пожежі склала близько 1000 кв.м.

Для ліквідації пожежі було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, на місці обстріли працювали сапери ДСНС, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по двох районах Харкова. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення.

Російські загарбники близько 17:00 знову вдарили по Харкову. Під обстріл потрапив густозаселений житловий масив.

Теги: Харків росія окупанти Україна

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