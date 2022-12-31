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Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених

glavcom.ua
Ракетний удар по Миколаєву: зросла кількість поранених
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
фото з відкритих джерел

Кількість поранених у Миколаєві зросла до шести людей

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ракетного удару по місту 31 грудня кількість поранених зросла – наразі відомо про шістьох постраждалих.  Про це Кім повідомив в Telegram.

«Шестеро поранених. троє госпіталізовано, трьом – на місці надано допомогу», – уточнив він.

Зазначимо, що російькі окупанти 31 грудня вчергове здійснили масований ракетний удар по Миколаєву. Одразу після прильоту стало відомо, що у місті внаслідок влучання зайнялась пожежа. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Так, за його даними, є пошкодження житлових будинків.

Раніше Кличко повідомив про влучання у трьох районах столиці. У Києві та області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: пожежа окупанти Миколаїв Telegram Віталій Кім

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