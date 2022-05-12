Ракетний удар по Харківщині: стало відомо, куди влучили окупанти (фото)

Війська РФ завдали удару по території аеропорту

Російські військові сьогодні близько 10 години ранку завдали ракетний удар по Харківській області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Повідомляється, що внаслідок цього стався вибух на території аеропорту.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, напередодні Арестович повідомив хороші новини з Харківщини.

Як повідомлялося, раніше внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних.

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