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    Події в Україні

    Ракетний удар по Харківщині: стало відомо, куди влучили окупанти (фото)

    Внаслідок обстрілу стався вибух - Ракетний удар по Харківщині: стало відомо, куди влучили окупанти (фото)

    Внаслідок обстрілу стався вибух

    фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

    Війська РФ завдали удару по території аеропорту

    Російські військові сьогодні близько 10 години ранку завдали ракетний удар по Харківській області. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

    Повідомляється, що внаслідок цього стався вибух на території аеропорту.

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    Внаслідок обстрілу стався вибух. фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури
    Внаслідок обстрілу стався вибух. фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

    Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, напередодні Арестович повідомив хороші новини з Харківщини.

    Як повідомлялося, раніше внаслідок російських обстрілів Харківщини загинуло троє цивільних.

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    Теги: вибух росія окупанти прокуратура війна військові Харківщина розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Харківщині: стало відомо, куди влучили окупанти (фото)