На Херсонщині рашисти обстріляли колону біженців

Загарбники використали мирних мешканців як прикриття для своєї техніки – Вілкул

Постраждали дитина та жінка

Увечері російські загарбники з артилерії обстріляли колону біженців, які виїжджали з Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області, з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали приблизно тисячу машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території, в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару», – написав Вілкул.

За його словами, від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження: «Разом із жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення. Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка знаходиться в одній із лікарень Кривого Рогу».

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