  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Херсонщині рашисти обстріляли колону біженців

    Загарбники використали мирних мешканців як прикриття для своєї техніки &ndash; Вілкул - На Херсонщині рашисти обстріляли колону біженців
    Загарбники використали мирних мешканців як прикриття для своєї техніки – Вілкул
    фото з відкритих джерел

    Постраждали дитина та жінка

    Увечері російські загарбники з артилерії обстріляли колону біженців, які виїжджали з Херсонщини. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

    «З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області, з боку Берислава. Орки їх зібрали вранці, тримали приблизно тисячу машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки. О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території, в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару», – написав Вілкул.

    За його словами, від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження: «Разом із жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення. Їм надано всю необхідну допомогу. Жінка знаходиться в одній із лікарень Кривого Рогу».

    Як сало відомо, на Донеччині сьогодні ворожі обстріли вбили чотирьох українців.

    Нагадаємо, сьогодні військові знищили командний пункт окупантів на Херсонщині (відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Олександр Вілкул Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Херсонщині рашисти обстріляли колону біженців