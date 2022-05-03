Ракетний удар по Львову: Садовий розповів перші подробиці (фото)

Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки ракетного удару, якого місто зазнало увечері 3 травня.

За його словами, попередньо одна людина поранена. Також триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.

Крім того, дві насосні станції у Львові без струму. Водопостачання відновлюють через альтернативні джерела електроенергії.

Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.

Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.



