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    Події в Україні

    Ракетний удар по Львову: Садовий розповів перші подробиці (фото)

    Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій - Ракетний удар по Львову: Садовий розповів перші подробиці (фото)
    Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій
    фото: Андрій Садовий/Facebook

    Триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій

    Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки ракетного удару, якого місто зазнало увечері 3 травня.

    За його словами, попередньо одна людина поранена. Також триває ліквідація пожежі на одній із електропідстанцій.

    Крім того, дві насосні станції у Львові без струму. Водопостачання відновлюють через альтернативні джерела електроенергії.

    Як повідомлялося, 3 травня ввечері у Львові прогриміли вибухи.

    Також увечері сьогодні лунали вибухи у Вінниці та Дніпрі.

    Перед цим повітряна тривога оголошена практично на всій території України.

    Ворог здійснив черговий ракетний удар по кільком регіонам України. На південному напрямі, це, зокрема Одещина і Кіровоградщина.

    Нагадаємо, увечері 3 травня росіяни уперше від початку вторгнення обстріляли Закарпаття. Про приліт ракети у один із гірських районів краю повідомив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита.


    Теги: росія окупанти Закарпаття війна Андрій Садовий УДАР Одещина мер Україна Кіровоградщина водопостачання місто окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Львову: Садовий розповів перші подробиці (фото)