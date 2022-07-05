Ракетний удар по Сергіївці: Братчук розповів про стан постраждалих

Станом на 5 липня через атаку Росії по Сергіївці загинула 21 людина

Серед постраждалих – чотири дитини

У лікарнях Одеської області досі перебувають 29 людей, які отримали поранення внаслідок російського ракетного обстрілу 1 липня по селищу Сергіївка. Серед постраждалих внаслідок ракетного удару є чотири дитини. Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук під час брифінгу.

Повідомляється, що стан деяких людей доволі важкий, однак медики роблять все від себе залежне, щоб врятувати постраждалих.

Станом на 5 липня через атаку Росії загинула 21 людина. Також внаслідок удару окупантів було поранено 39 осіб.

Нагадаємо, вночі 1 липня в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку.

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