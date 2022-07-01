Ракетний удар по Одещині: стало відомо про стан здоров'я госпіталізованих

Наразі медики борються за життя двох дітей

На Одещині медики борються за життя двох дітей, які отримали тяжкі поранення внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці та базу відпочинку. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

Він зазначив, що вночі ворог завдав удару трьома ракетами по смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.

«Внаслідок удару зруйновані багатоповерховий будинок та база відпочинку. Загинула 21 людина, серед яких – хлопчик 12 років. Госпіталізовано 38 осіб, з них – 5 дітей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані», – сказав Марченко.

Наразі медики борються за життя дітей.

Він наголосив, що дії окупантів підтверджують їх наміри – влаштувати геноцид українського народу. При цьому в РФ в черговий раз цинічно заявили, що завдали удару по складу з боєприпасами.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області зросла до 21 особи.

Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв. Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку.

Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

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