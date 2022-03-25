Ранковий обстріл Харкова: семеро постраждало, четверо загинуло

Російські окупанти продовжують вбивати мирних мешканців Харкова

Місто Харків продовжують обстрілювати російські окупанти, знову є жертви серед мирного населення. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли.

Сьогодні близько 7:45 силами Російської Федерації обстріляно міську поліклініку у Основ’янському районі міста, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги. Жодного військового об’єкту поруч не знаходиться.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські документують факт злочину проти українського народу та збирають всі необхідні речові докази для притягнення зловмисників до відповідальності.

Також скинули бомби на місто Дергачі Харківської області, є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, окупанти обстріляли аеропорт та супермаркет у Харкові.

Були бої під Ізюмом. Наші захисники збили там два ворожих літаки.

Вчора рашисти заявили, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує. Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

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