Ранок в окупованому Бердянську почався з гучного вибуху (фото)

У районі рибзаводу піднявся стовп чорного диму

Сьогодні вранці, 2 жовтня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнув автомобіль у мікрорайоні Ліски. Про це поінформувала очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

«Бердянці повідомили про гучний звук та стовп чорного диму в районі рибзаводу. На місце події виїхали пожежники та швидкі окупантів», – розповіла посадовиця.

Окупаційна влада наразі не коментує ситуацію.

«Це типова тактика окупантів, спрямована на приховування реального стану речей від місцевого населення та світової спільноти», – нагадала Галіціна.

Глава Бердянська закликала мешканців міста дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, у травні цього року російські загарбники перекинули велику кількість техніки з Воронезької області РФ на Бердянський напрямок через Маріуполь.

Як повідомлялося, 5 травня в тимачасово окупованому Бердянську було підірвано автівку місцевого колаборанта.