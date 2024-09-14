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Вибухи в українських містах і тріумф Ярослави Магучіх: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вибухи в українських містах і тріумф Ярослави Магучіх: головне за ніч
фото: Manon Cruz/Reuters

Українська легкоатлетка втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Тим часом Росія продовжила обстрілювати наші міста: вибухи пролунали в Києві, Одесі та Харкові. «Главком» підготував добірку головних новин ночі проти 14 вересня, щоб ви були в курсі всіх подій.

Вибухи прогриміли в Одесі, Києві та Харкові

У ніч на 14 вересня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. В Одесі о 01:43 було чутно звуки вибухів. Перед тим мер міста попередив про атаку безпілотників.

Крім того, вибухи гриміли і в столиці. У місті працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі Києва уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.

А рано-вранці російські загарбники вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). За попередніми даними мера, «приліт» стався в Холодногірському районі міста.

Ярослава Магучіх виграла сезон Діамантової ліги

Легкоатлетка Ярослава Магучіх втретє поспіль тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Переможний результат олімпійської чемпіонки – 1.97 м.

Її співвітчизниця Ірина Геращенко фінішувала третьою: їй для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.

Канада висловила позицію щодо ударів углиб РФ

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах. 

Трюдо наголосив, що Канада «повністю підтримує Україну» в цьому питанні, незважаючи на погрози Москви щодо втягування НАТО в конфлікт.

США ввели нові санкції проти російських пропагандистів

США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов. 

Як заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, Russia Today діє як підрозділ розвідки РФ, а телекомпанія брала участь у численних «операціях впливу» по всьому світу, зокрема у Молдові.

Вашингтон розкритикував «мирний план» Китаю

Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд розкритикував «мирний план» Китаю щодо закінчення війни Україні. 

«План Китаю з шести пунктів створить небезпечний прецедент. Ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН», – сказав дипломат.

Вуд наголосив, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією своїх військ з України

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Теги: вибух війна Україна Ярослава Магучіх

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