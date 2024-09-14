Вибухи в українських містах і тріумф Ярослави Магучіх: головне за ніч
Українська легкоатлетка втретє поспіль виграла сезон Діамантової ліги
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Тим часом Росія продовжила обстрілювати наші міста: вибухи пролунали в Києві, Одесі та Харкові. «Главком» підготував добірку головних новин ночі проти 14 вересня, щоб ви були в курсі всіх подій.
Вибухи прогриміли в Одесі, Києві та Харкові
У ніч на 14 вересня в Україні оголошувалася масштабна повітряна тривога. В Одесі о 01:43 було чутно звуки вибухів. Перед тим мер міста попередив про атаку безпілотників.
Крім того, вибухи гриміли і в столиці. У місті працювали сили ППО. Згодом стало відомо, що в Оболонському районі Києва уламки БпЛА впали на територію комунального підприємства.
А рано-вранці російські загарбники вдарили по Харкову керованою авіаційною бомбою (КАБ). За попередніми даними мера, «приліт» стався в Холодногірському районі міста.
Ярослава Магучіх виграла сезон Діамантової ліги
Легкоатлетка Ярослава Магучіх втретє поспіль тріумфувала в суперфіналі Діамантової ліги 2024 року в стрибках у висоту. Переможний результат олімпійської чемпіонки – 1.97 м.
Її співвітчизниця Ірина Геращенко фінішувала третьою: їй для бронзової нагороди вистачило результату 1.92 м.
Канада висловила позицію щодо ударів углиб РФ
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна повинна мати можливість використовувати далекобійну зброю для запобігання російським ударам по цивільних об'єктах.
Трюдо наголосив, що Канада «повністю підтримує Україну» в цьому питанні, незважаючи на погрози Москви щодо втягування НАТО в конфлікт.
США ввели нові санкції проти російських пропагандистів
США запровадили санкції проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.
Як заявив глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, Russia Today діє як підрозділ розвідки РФ, а телекомпанія брала участь у численних «операціях впливу» по всьому світу, зокрема у Молдові.
Вашингтон розкритикував «мирний план» Китаю
Заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд розкритикував «мирний план» Китаю щодо закінчення війни Україні.
«План Китаю з шести пунктів створить небезпечний прецедент. Ми тут не для того, щоб винагороджувати порушників Статуту ООН», – сказав дипломат.
Вуд наголосив, що найшвидшим шляхом до миру є виведення Росією своїх військ з України
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