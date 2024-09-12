Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари»

У суді паліям «світить» довічний бонус до отриманих $200. Часто більша частина «гонорару» від росіян залишається у посередника

В Україні фіксуються десятки підпалів автівок військовослужбовців. Майже щоранку новинна стрічка повідомляє про такі пожежі. За кількістю ексцесів, за даними Національної поліції, лідирує Одеська область, далі – Харківська та Київ. Розкритих злочинів менше, аніж усіх епізодів. А от винесених вироків поки що немає зовсім. Хоча вони можуть бути дуже суворими.

Юрист Олександр Панчішний роз’яснює «Главкому»: якщо йдеться про підпал автівки звичайного громадянина, такі «пустощі» можуть обернутися 3-10 роками позбавлення волі. Але замах на авто військового кваліфікується як перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України) і «тягне» вже на 8-15 років. Але ті самі дії можуть бути потрактовані і як державна зрада (ст. 111 ККУ), а це вже близько до найвищої міри покарання – довічного ув’язнення.

На суворість вироку впливатиме ступінь пошкодження авто, а також те, чи було воно приватною власністю військового, чи знаходилося на балансі ЗСУ. Закон поблажливий до неповнолітніх, і це важливий момент. Осіб у віці 14-16 років не можуть судити за статтею про державну зраду чи за перешкоджання ЗСУ – підліткам загрожує відповідальність лише за статтею 194, тією, яка розглядає пошкодження автомобілів звичайних громадян. Та навіть тут підлітки можуть відбутися умовним терміном.

«Главком» проаналізував справи, пов’язані з підпалом автівок, які нині вже розглядають у судах України. Висновки такі...

Автомобілі ТЦК – у «тренді». Наступний етап – енергетичні об’єкти

14 серпня 2024 року Солом’янський районний суд Києва узяв під варту підозрюваного у замаху на майно військових та диверсії. Чоловік родом із Василькова Київської області, починаючи з січня 2024 року, виношував плани з підпалу автівок ТЦК та виведення з ладу енергетичних об’єктів країни. Зокрема, відшукав спільника, якого переконав: мовляв, є зацікавлені люди, котрі готові заплатити 15-20 тис. грн винагороди за підпал автомобіля співробітників Територіального центру комплектування у столичному мікрорайоні Бортничі.

Комунікація між чоловіками відбувалася у Viber. Виконавець повідомив про готовність знищити автомобіль одного із заступників керівника районного ТЦК у Бортничах. На що підозрюваний дав конкретні інструкції: потрібно зафільмувати сам підпал та підтвердити знищення автівки на наступний день. Лише тоді можна розраховувати на грошову винагороду. У матеріалах справи не зазначено, чи був доведений до кінця цей епізод злочину.

Врешті замовник не задовольнився і згодом відшукав ще одного виконавця для своїх завдань. Цього разу потрібно було пошкодити енергетичні об’єкти. Завдяки месенджеру Telegram чоловік знайшов охочого, якому дав поради: треба шукати «трансформатор, який має гудіти». Тобто працювати. Енергетичний об’єкт, за словами підозрюваного, потрібно зняти через мобільний додаток TimeMark, що відображає час та геолокацію місця зйомки. Що й було виконано. Відповідний відеозапис, на якому була розподільча підстанція, найманець відправив підозрюваному через Telegram. Через кілька днів після цього правоохоронці викрили зловмисників.

Замовник, за версією слідства, є «негативно налаштованою» щодо України, цілком усвідомлював наслідки своїх дій та нині підозрюється у «вчиненні дій з метою ослаблення держави підпалів, спрямованих на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення», йдеться у матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

Злочинець отримує замовлення знайти енергетичний об’єкт

Зауважимо, що раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін попереджав: військовим не варто чіпляти таблички «Не ТЦК» на свої машини – це все одно їх не вбереже, а лише створить хибне враження того, що йдеться про внутрішні розборки між українцями.

«Перестаньте ліпити ці таблички. Рашка цього і добивається – щоб виглядало, ніби це наша внутрішня проблема, а не їхня диверсійна робота», – підкреслив він.

Допис Жоріна скріншот: Telegram-канал Максима Жоріна

Злочинці стають більш винахідливими, використовують приховані номери

Іншого роду справу розглянув 26 серпня слідчий суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпра. Судді надійшло клопотання від Служби безпеки, погоджене з Дніпропетровською обласною прокуратурою, про потребу розкриття інкогніто кількох осіб, котрі обговорювали підпал авто, використовуючи невстановлені номери мобільних телефонів. Забігаючи наперед, зазначимо, що суд зобов’язав оператора зв’язку надати тимчасовий доступ до інформації, яка цікавить слідчих.

Фігурантами є четверо чоловіків: студент другого курсу профтехучилища, двоє безробітних і раніше судимий за крадіжку. Їх зібрав у злочинний квартет невідомий під псевдонімом FM, який себе так помітив у Telegram. Чоловік був налаштований проти мобілізації в Україні і дав завдання підпалити автомобіль військових Volkswagen Transporter T4. Уночі 10 червня четверо підозрюваних облили капот автомобіля горючою рідиною і підпалили. Процес зняли на відео і відправили замовнику у Telegram.

Щоб з’ясувати, кому належить прихований номер, СБУ просить суд зобов’язати телефонного оператора розкрити необхідні дані

До таких превентивних заходів, як приховування номера телефона, злочинці вдаються далеко не завжди. Частина з них діє самонадіяно та зухвало. «Главком» нещодавно писав про кількох «гостей столиці», котрі приїхали до Києва у пошуках роботи та погодилися за гроші палити автівки. Виконавці злочину були впевнені, що їх не викриють правоохоронці, адже вони діяли вночі та використовували засоби конспірації, які їм і радили російські агенти.

А гроші де? Сума винагороди від російських кураторів тане…

1 вересня суд міста Хмельницького також розглядав справу щодо обрання запобіжного заходу. У справі фігурує кілька підозрюваних, один з яких запропонував іншому здійснити «умисне знищення транспортних засобів шляхом підпалу». При цьому замовник запевнив виконавця, що той отримає за кожне знищене авто тисячу доларів.

Але виконавець вирішив вдатися до «делегування місії» і аби не бруднити руки самому передоручив завдання іншій особі. Так у справі з’являється неповнолітня особа. Цікаво, що спільник погодився виконати неприємну роботу вже не за тисячу, а лише за двісті доларів.

Слідство: за підпал автівки військового виконавцю пропонують тисячу доларів

Що цікаво: неповнолітній та дорослий підозрювані познайомилися 31 серпня на залізничному вокзалі Жмеринки Вінницької області. Хлопчині вистачило доби, щоб відшукати автівку для підпалу. Вибір впав на Hyundai Santa Fe, яка належить благодійному фонду «Неси добро». У момент підпалу автомобіля хлопець перебував на «шухері», тим самим слідкуючи, щоб їх ніхто не викрив.

У суді неповнолітній повідомив, що навчається у Зозівському професійному аграрному ліцеї Вінницької області. Також зауважив, що його батько наразі сидить у в’язниці за вчинення майнового злочину.

Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко (а в області, нагадаємо, за 17 підпалів авто військових поліція затримала вісьмох людей, переважно неповнолітніх) роз’яснив, що відбувається з грошима російських наймачів, які ті обіцяють виплатити паліям.

«Росіяни платять за підпал одного авто десь 80 тис. грн, тобто дві тисячі доларів, але до виконавця доходить десь тисяча доларів. Тобто посередники забирають половину суми», – розповів він в інтерв’ю «Суспільному». Але якщо йдеться про неповнолітнього, сума зменшується ще більше.

«Ми одного неповнолітнього спитали, навіщо він це зробив? Він відповів, що хотів грати на комп'ютері й хотів купити класний комп'ютер. Жоден із затриманих підлітків не сказав, що має проросійську позицію. Як правило, діти йдуть на ці дії виключно, щоб заробити гроші. Їх не можна назвати агентами ФСБ, вони не задумуються, хто їх замовляє. Їх дурять, їх банально дурять. Це тяжкі злочини, за які можна потрапити до СІЗО», – додав Тимошко.

Психологічні прийоми: я вже підпалив, і мені за це нічого не було

Майже в усіх справах, які аналізував «Главком», йшлося про те, що винаймач заспокоював паліїв перед скоєнням злочину. Переконував: «я вже підпалював авто, і все «обійшлося». Чужий досвід мав надати впевненості виконавцю та подіяти на нього підбадьорливо.

Координатор заспокоює виконавця: він, мовляв, вже підпалював автівки і вийшов сухим з води

Проте це далеко не єдиний прийом, який використовують куратори. Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак каже, що коли паліям (і передусім підліткам) пропонують вчинити певні дії за гроші, наприклад, знищити машину, їм не говорять, що це авто українського військового. Зловмисники запевняють підлітків, що машина належить поганим людям, наприклад, російським колаборантам.

«Мета яка? Залучити дітей з неблагонадійних родин, де є проблеми з освітою з вихованням. Їм пояснюють: «Ти – малий, тебе нічого не повинно хвилювати, тебе ніхто не посадить, максимум скажуть «ай-ай-ай» і все... Плюс пропонують легкі гроші», – зазначає Ступак.

А журналісти Bihus.Info, які безпосередньо спілкувалися із затриманими, додають, що куратори спочатку дають легкі завдання: сфотографувати будинок, пошукати інформацію про людину, розклеїти листівки тощо. Однак надалі завдання ускладнюються разом зі зростанням оплати. Наприклад, пропонують підпалити авто.

Також куратори спочатку встановлюють емоційний зв’язок із «жертвою», а потім починають шантажувати тим, що здадуть у правоохоронні органи за виконані завдання. Це дозволяє їм використовувати «жертву» надалі, сказано в матеріалі.

Кур’єри у зоні ризику

Окрім підлітків, які легко піддаються на тиск, охоче йду на співпрацю безробітні. У Telegram куратори знаходять тих, хто цікавиться підробітками, бажано – легкими та необтяжливими. У СБУ розповідають, що затримана у Дніпрі група осіб, яка готувала підпали авто, потрапила у поле зору російських спецслужб саме через свою активність у пошуках роботи.

Криміналісти працюють на місці злочину фото: npu.gov.ua

Відтак учасники найнятої агентами групи почали об’їжджати територію міста і шукали паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі. Отримані координати та цілі чоловіки мали погодити зі своїм російським куратором. За даними слідства, фігуранти таки встигли підпалити один з автомобілів – для цього їх попередньо навчали виготовляти та користуватися коктейлями Молотова.

У коло пошукачів підробітку потрапляють і кур’єри. Як інформує Одеська обласна прокуратура, у місті затримали шість місцевих жителів, які на замовлення спецслужб РФ спалили 15 авто ЗСУ – «члени банди працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі», – говориться у повідомленні.

«Службові скутери дозволяли їм переміщатись по місту у пошуках транспортних засобів військових. Так, вдень вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто. «Роботу» виконавців контролювали спецслужби РФ», – додають у відомстві.

«Працювали як по одному, так і у парах. Підшукавши авто, яке могло належати військовим, зловмисники відправляли його фото на погодження «роботодавцю». Після отримання дозволу, вони вночі обливали автівки легкозаймистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео «куратору», що було обов’язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. Проте суми грошових надходжень значно відрізнялися від запропонованих – їм платили вдвічі менше обіцяного. До того ж, «роботодавці» вдавалися до шантажу, погрожуючи у разі відмови у співпраці передати все листування до поліції», – зазначають у прокуратурі.

Один з найбільш кричущих випадків підпалу мав місце у Києві. До столиці з Ніжина прибула 48-річна жінка з 14-літнім сином – також у надії поправити матеріальне становище. Власне, пропозиція «підзаробити» надійшла підлітку, але мати його підтримала. Вони удвох приїхали вночі до місця стоянки автомобіля Mitsubishi Pajero, який належить військовослужбовцю ЗСУ. Жінка почала обливати машину бензином, а потім мала зняти відео, як вона горить. Але тут їх спіймали правоохоронці.

Мати із сином, які підпалили авто військовослужбовця: заробити не вийшло фото: npu.gov.ua

У СБУ переконані: за кожним подібним випадком стоїть Росія. Від початку року в соціальних мережах активізувалися спецслужби країни-агресора, які залучали до підпільної підривної діяльності усіх охочих.

А нещодавно була здійснена спроба знищити об'єкти «Укрзалізниці». Сенс злочину полягав у тому, аби через підпали релейних шаф і сигнальних установок зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову, інформує СБУ. Підозрюваний у цьому злочині є 40-річним чоловіком, тож тут списати його дії на підліткову наївність не вийде ніяк. Якщо суд доведе його провину, диверсант сидітиме довічно – без «знижок» на безробіття абощо.

Наталія Лебідь, «Главком»