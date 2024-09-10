На заводі в Нижньому Тагілі вибухнув газ: є загиблі та поранені (відео)

В одному з цехів «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» стався вибух

Бригада робітників проводила роботи із запуску газопроводу до доменної печі

В одному з цехів «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» у Нижньому Тагілі через порушення правил охорони праці сталося загоряння колектора природного газу доменної печі. Гарячим газом накрило бригаду, один із робітників помер. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наразі порушено кримінальну справу за статтею «Порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини». Правоохоронці здійснюють огляд місця події.

За попередніми даними, бригада проводила роботи із запуску газопроводу до доменної печі. Унаслідок інциденту загинув 45-річний газівник.

Також до лікарні доправили газівника, майстра дільниці та слюсаря. Медики оцінюють їхній стан як «середньої тяжкості». Пресслужба «Євраз НТМК» заявила, що на комбінаті створено комісію для розслідування події. Перевірку на підприємстві також проводить прокуратура.

Нагадаємо, дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Білгородській області. Там почалась масштабна пожежа.

До слова, посольство Таджикистану в Москві рекомендувало громадянам республіки утриматися від поїздок до Росії через посилення контролю на кордонах.