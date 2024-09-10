Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На заводі в Нижньому Тагілі вибухнув газ: є загиблі та поранені (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На заводі в Нижньому Тагілі вибухнув газ: є загиблі та поранені (відео)
В одному з цехів «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» стався вибух
скріншот з відео

Бригада робітників проводила роботи із запуску газопроводу до доменної печі

В одному з цехів «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат» у Нижньому Тагілі через порушення правил охорони праці сталося загоряння колектора природного газу доменної печі. Гарячим газом накрило бригаду, один із робітників помер. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Наразі порушено кримінальну справу за статтею «Порушення вимог охорони праці, що призвело з необережності до смерті людини». Правоохоронці здійснюють огляд місця події.

За попередніми даними, бригада проводила роботи із запуску газопроводу до доменної печі. Унаслідок інциденту загинув 45-річний газівник.

Також до лікарні доправили газівника, майстра дільниці та слюсаря. Медики оцінюють їхній стан як «середньої тяжкості». Пресслужба «Євраз НТМК» заявила, що на комбінаті створено комісію для розслідування події. Перевірку на підприємстві також проводить прокуратура.

Нагадаємо, дрон атакував майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району у Білгородській області. Там почалась масштабна пожежа.

До слова, посольство Таджикистану в Москві рекомендувало громадянам республіки утриматися від поїздок до Росії через посилення контролю на кордонах.

Читайте також:

Теги: росія вибух газ завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вночі заходять ЗСУ в тил
Боєць «Айдару» розповів про нову нічну тактику росіян на фронті
8 вересня, 15:35
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
Ворог завдав ракетного удару по Сумщині: загинула людина
1 вересня, 00:27
Пізно ввечері в Харкові пролунав вибух
РФ атакувала Харків: пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)
31 серпня, 23:18
На Кавказі готується нова війна?
На Кавказі зріє крупна війна. І це погано для України
21 серпня, 14:09
Штраф за «дискредитацію» армії для фізичних осіб становить 30-50 тис. рублів
За час війни на росіян складено понад 10 тис. протоколів за «дискредитацію» армії
15 серпня, 07:30
Курщина: ЗСУ заявили, що зайшли в Любимівку (відео)
Курщина: ЗСУ заявили, що зайшли в Любимівку (відео)
13 серпня, 15:33
Журналісти Financial Times отримали секретну мапу, на якій позначено 32 цілі для російського флоту у Європі
Флот РФ тренувався завдавати ядерних ударів по цілях в Європі – FT
13 серпня, 10:09
Наскільки ще у РФ вистачить ресурсів?
Як путінський режим утримує економіку і до чого це веде?
12 серпня, 14:33
У Курську знову гучно
У Курську знову лунають вибухи
12 серпня, 01:50

Соціум

На заводі в Нижньому Тагілі вибухнув газ: є загиблі та поранені (відео)
На заводі в Нижньому Тагілі вибухнув газ: є загиблі та поранені (відео)
Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок в РФ
Таджикистан рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок в РФ
Одна з країн ЄС позбавила тимчасового захисту майже чверть мільйона українців
Одна з країн ЄС позбавила тимчасового захисту майже чверть мільйона українців
Повстанці з Малі зверталися до України задля навчання своїх бійців – Contre-Poison
Повстанці з Малі зверталися до України задля навчання своїх бійців – Contre-Poison
Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців
Естонія змінює умови щодо компенсації на оренду житла для українських біженців
Спека суттєво впливає на народжуваність – The Economist
Спека суттєво впливає на народжуваність – The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Угорщина вирішила віддати іншій країні гроші, які мали піти на ЗСУ
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
40K
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Монголія не арештувала Путіна: з'явилася реакція Міжнародного кримінального суду
8471
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua