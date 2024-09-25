Герой України пояснив, чому Курська операція пішла на користь ЗСУ

Ярослав Мельник заявив, що сталося повернення територій, які були втрачені з проголошенням незалежності України у 1991 році

Ярослав Мельник радить оцінювати події на фронті у масштабах усієї війни, а не прямолінійно

Багато хто каже, що через операцію ЗСУ на Курщині відбулася втрата контролю за великою територією на Покровському напрямку, однак люди не розуміють масштабів цієї війни. Про це заявив Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник в інтерв’ю «Главкому».

Герой України зазначив, що операція ЗСУ в Курській області змусила Росію залучити резерви, які вона використовує на своїй території, а не на українській.

«Щодо їхніх резервів, які вони задіяли на Курщині. Вони їх ще і як задіяли. Врахуйте, що окрім безпосередньо людей, логістику задіяли, це маршрути доставки боєприпасів, палива, яке вони ж не на Донбасі використовують, а на Курщині, продовольчі запаси, речі військових. Все це вони змушені через дії наших Збройних сил задіювати на Курщині», – сказав Ярослав Мельник.

Військовий зауважив, що на Курщині окупанти залучають навіть тих, хто ніколи не воював.

«Є люди, які досвідчені, а є такі, які війну не бачили. І вони їх задіюють як резерви, сточують резерви з військ, які ще нічому не навчилися. Все це треба розуміти, бо це комплексна історія», – наголосив командир зенітно-ракетного дивізіону.

Ярослав Мельник зазначив, що операція ЗСУ на Курщині – це повернення території, яка була втрачена з проголошенням незалежності України у 1991 році: «Ви ж знаєте, що Курська область свого часу входила до складу УРСР (частина Курської області в нинішніх адміністративних кордонах раніше входила до складу УРСР)».

Військовий додав, що люди не розуміють масштабів цієї війни, тому вважають, що через Курську операцію втратився контроль за великою територією на Покровському напрямку.

«Так, багато хто каже, що саме через Курську операцію відбулася втрата контролю за великою територією на Покровському напрямку. Але ж багато людей не розуміють масштабів цієї війни. Більшість об’єктивно бачать прямолінійно тільки свій напрямок. Кажуть, що Курська операція змусила росіян резерви задіяти. Це так, але ви ж розумієте, що Російська Федерація просто має більше людей, ніж у нас? Ми, по можливості, трішки пізніше матимемо більше», – сказав Герой України.

Нагадаємо, на думку ексдиректора Центрального розвідувального управління США, американського генерала Девіда Петреуса, Курська операція вдарила по авторитету Кремля та продемонструвала слабкість і небоєздатність російських сил. ЗСУ перекинули до Курської області чотири бригади, забезпечивши їх дронами, системами ППО та логістикою, і це, за словами Петреуса, застало росіян зненацька. Операція виявилася неочікуваною навіть в умовах сучасного стеження.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча оцінювати остаточні підсумки Курської операції Сил оборони України ще передчасно, певні результати вже очевидні. За його словами, ця операція має кілька важливих аспектів, зокрема підняття бойового духу українських військових та демонстрацію здатності країни до наступу.

До слова, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Також речник комендатури Збройних сил України в Суджі Олексій Дмитрашківський заявив, що Росія відмовляється допомагати своїм громадянам, які залишились у Курській області. Через це жителі Курщини звертаються по допомогу до комендатури Сил оборони.