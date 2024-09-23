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Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих

СБУ задокументувала злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова

Служба безпеки України та Національна поліція зібрали доказову базу на ще 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після захоплення Херсона. Про це повідомляє СБУ.

«Цього разу задокументовано злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова – заступника начальника головного управління МВС Росії по Красноярському краю та його підлеглих. За матеріалами справи, на прохання гауляйтера Сальдо у липні 2022 року Кремль «відрядив» їх до захопленого на той час Херсона для проведення так званих «зачисток» серед місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зав’ялова призначили очільником окупаційного «управління МВС РФ по Херсонській області». Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали «посади заступників» керівника псевдоустанови.

«Ці троє фігурантів організували загони рашистів, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції РФ. За наказом Зав’ялова його підлеглий застосовував до ув’язнених жорстокі тортури, у тому числі влаштовував побиття та морив голодом», – зазначає СБУ.

Правоохоронці зауважили, що саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО. Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до РФ, де отримали нагороди:

«Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах у РФ. Утім така конспірація їм не допомогла. Співробітники СБУ спільно з Національною поліцією встановили особи кожного зловмисника та їхні персональні дані».

Наразі Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, що Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до обстрілу столичної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 8 липня 2024 року. Ним виявився генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

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Теги: СБУ війна росія росіяни окупанти окупація підозра Херсон Херсонщина Україна АТО

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