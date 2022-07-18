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    Політика

    Влада армії РФ підсовує військовим фіктивні контракти – перехоплення розвідки

    Влада армії РФ підсовує військовим фіктивні контракти – перехоплення розвідки
    фото з відкритих джерел

    Окупанти жаліються на те, що вночі їм не дають спати сни про війну

    Родичі російських військових скаржаться, що керівництво армії підсовує чоловікам фіктивні контракти на службу в армії РФ. Про це свідчить свіже перехоплення розвідки.

    У телефонній розмові окупант розповідає бабусі, що зараз його підрозділ знаходиться десь за Ізюмом і вони «беруть ліс». Але з їхньої роти залишилось лише 26 людей з 90. Тому не збирається більше підписувати контрактів. Бо війна виявилась геть не такою, як він очікував: «Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми. Ось тобі й держава…»

    Бабуся каже, що показувала його контракт адвокату: «Адвокатша дивилось ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно».

    Раніше розвідка перехопила розмову, у якій рашистський артилерист у розмові з дружиною та матір'ю каже, що окупанти стріляють всліпу і влучають по своїх.

    Також рашисти розповіли про порядки в окупаційній армії.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна контрактна армія Україна окупація #stoprussia
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    Влада армії РФ підсовує військовим фіктивні контракти – перехоплення розвідки