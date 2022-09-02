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На Харківщині двоє українців здавали окупантам позиції ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині двоє українців здавали окупантам позиції ЗСУ
Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
СБУ

Жінка збирала та передавала ворогу інформацію про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ

Служба безпеки України викрила та затримала двох громадян України, які «зливали» окупантам позиції українських військових на Харківщині. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що це місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами. Жінка через свої зв'язки серед харків'ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Спільником жінки був працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож, користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Досудовим слідством встановлено, що одним із основних завдань агентів було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах. Усю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам рф за допомогою месенджерів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності. Підозрюваних було затримано в рамках ст. 615 КПК України. Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

На Харківщині двоє українців здавали окупантам позиції ЗСУ фото 1

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Заходи із викриття проводили співробітники Управління СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Теги: війна СБУ росія ЗСУ

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