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  4. Рашисти вивезли з Маріуполя лікарів, – Андрющенко
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    Події в Україні

    Рашисти вивезли з Маріуполя лікарів, – Андрющенко

    Власних медиків в Маріуполі не було&nbsp; - Рашисти вивезли з Маріуполя лікарів, – Андрющенко
    Власних медиків в Маріуполі не було 
    фото ілюстративне

    Російських лікарів відправили додому

    Маріуполь залишився без медичної допомоги. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко в Telegram.

    «Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Відсьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольских лікарів не було і до того. Тобто можна константувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що доступ до води мають лише 3% маріупольців.

    Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

    За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

    Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти катастрофа війна Україна місто окупація #stoprussia
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    Рашисти вивезли з Маріуполя лікарів, – Андрющенко