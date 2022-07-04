Рашисти вивезли з Маріуполя лікарів, – Андрющенко
Російських лікарів відправили додому
Маріуполь залишився без медичної допомоги. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко в Telegram.
«Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Відсьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольских лікарів не було і до того. Тобто можна константувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що доступ до води мають лише 3% маріупольців.
Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.
За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.
Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.
Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.