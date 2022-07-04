Рашисти вивезли з Маріуполя лікарів, – Андрющенко

Власних медиків в Маріуполі не було

Російських лікарів відправили додому

Маріуполь залишився без медичної допомоги. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко в Telegram.

«Сьогодні Маріуполь залишився без лікарів. У Маріуполі працював московський десант окупантів в білих халатах в кількості 17 людей. Відсьогодні вони відправлені додому. Власних маріупольских лікарів не було і до того. Тобто можна константувати, що з сьогоднішнього дня медичної допомоги в Маріуполі немає», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що доступ до води мають лише 3% маріупольців.

Нагадаємо, у Маріуполі досі гуманітарна катастрофа. Місто відрізане від водопостачання, а жителі п’ють дощову воду.

За вирубку дерев для приготування їжі та викидання сміттямаріупольців карають громадськими роботами.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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