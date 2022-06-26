Ворог знову обстріляв з артилерії Золочів (фото)

Прокуратура відкрила ще одну справу за фактом обстрілу Харківщини

Пошкоджено близько 10 житлових будинків

Російські війська продовжують вбивати цивільних та руйнувати приватні будинки. В ніч на 26 червня рашисти знову атакували Золочів на Харківщині. Місцева прокуратура повідомила, що вже відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів.

«За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти вдарили двома ракетами по Черкасах.

По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.



