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  4. Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
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    Події в Україні

    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри

    Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів - Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    З мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти атакували населені пункти Луганщини

    Російські загарбники безперервно знищують цивільну інфраструктуру Луганської області. Зокрема важка ситуація у Сєвєродонецьку. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    За його словами, також руйнувань зазнали й державні установи.«Росіяни штурмують Сєвєродонецьк, багато руйнувань у Гірській громаді», – написав Гайдай.

    Загалом ситуація в українському Сєвєродонецьку й далі залишається вкрай складною. Ворожа армія зосередила всі зусилля на захопленні всієї Донецької та Луганської областей, тому у місті триває штурм, зазначив військовий очільник регіону.

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    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри
    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри

    «Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів», – розповів Гайдай.

    Він додав, що окрім пекарні постраждали декілька будівель держзакладів, а також дві звичайні багатоповерхівки. «Під час ворожого обстрілу Привілля зазнала поранень місцева жителька. До лікарні її доправили поліцейські. Більш серйозні руйнування в Гірській громаді. Це 16 будинків у Золотому, три – в Гірському. Також шість будинків зруйновано у Врубівці», – відзначив жахливу статистику керівник Луганської ОВА.

    Після ворожих обстрілів постраждала й цивільна інфраструктура в районах Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки, що поблизу Сєвєродонецька. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії путінські вояки атакували такі населені пункти у районі, як:

    • Золоте;
    • Оріхове;
    • Гірське;
    • Врубівка.

    Гайдай пояснив, що важко порахувати, скільки саме свіжих руйнувань у самому Сєвєродонецьку, бо там точаться запеклі вуличні бої з російською армією. «Збройні сили України тримають оборону. У цьому пересвідчився і глава держави, який вночі відвідав наші передові позиції на Луганщині», – запевнив він.

    Триває 103-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бойові дії ведуться на Донецькому напрямку, де підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна інфраструктура окупація Сергій Гайдай хліб #stoprussia
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    Рашисти зруйнували пекарню у Сєвєродонецьку: моторошні кадри