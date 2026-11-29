На території дачних кооперативів пошкодження отримали чотири будинки.

У селі Збиранка біля Львова унаслідок атаки російського безпілотника постраждав п’ятирічний хлопчик. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує «Главком».

«Вибуховою хвилею вибило вікно, уламки скла травмували дитину. Хлопчика госпіталізували», – ідеться у повідомленні мера.

За його словами, на території дачних кооперативів пошкодження отримали чотири будинки. В одному з них серйозно постраждав дах.

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 19:47 спершу для Золочівського і Шептицького районів, а потім о 19:56, для усієї області. О 20:14 пролунав відбій.

Нагадаємо, окупанти ввечері 29 листопада завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку у середмісті, там зайнялася пожежа. Після російської атаки тут зруйновані щонайменше шість квартир із 13 по 15 поверхи. Ще до десятка осель мають серйозні пошкодження.

Також внаслідок російської атаки на Вінниччині в неділю загинули чоловік та жінка, ще одна людина дістала поранення.