Майже дві сотні рудих вечірниць врятували у Харкові після того, як місцева жителька забрала три відра з кажанами у невідомих, перенесла їх у гараж та викликала фахівців. Про це повідомили на сторінці Bats Ukraine у Facebook (група фахівців-біологів, які займаються охороною та вивченням рукокрилих), інформує «Главком».

За даними спеціалістів, випадок стався ввечері 26 листопада. Жінка помітила на околиці міста невідомих, які несли три відра з рукокрилими. Після того, як жителька Харкова забрала у них тварин та перенесла у гараж, на виклик виїхали фахівці центру.

«Часу було мало: у відрах у великій кількості кажани можуть перегрітися, травмувати або навіть задушити одне одного. Тож потрібно було безпечно їх транспортувати до Центру. Деяких тварин ми знайшли поблизу на землі, що в морозну погоду вкрай небезпечно для життя», – ідеться у повідомленні.

Загалом фахівці врятували майже 200 рудих вечірниць. Кожну тварину оглянули на наявність травм та перевірили її загальний стан. Більшість рукокрилих поклали зимувати у холодну кімнату, частина залишилася на догодовуванні та лікуванні.

Нагадаємо, київські волонтерки врятували 381 кажана з квартири в районі Академмістечка. Власниця помешкання була відсутня близько тижня, а за цей час через відчинені вікна всередину залетіла ціла міграційна колонія рукокрилих.

Раніше кандидатка біологічних наук, співзасновниця Українського центру реабілітації рукокрилих, старша наукова співробітниця заповідника «Асканія-Нова» Альона Прилуцька розповідала «Главкому», що одним із найпоширеніших в Україні видів є руда вечірниця.

За останні десятиліття ці кажани суттєво змінили міграційну поведінку. Раніше руда вечірниця вважалася перелітним видом, однак приблизно з 1990-х років частина популяції почала залишатися поблизу міст на зимівлю. Водночас частина тварин і надалі восени мігрує на південь. Максимальна відома дальність такої міграції становить близько 1500 км.