Окупанти заявили про паузу у підготовці до «референдуму» на Херсонщині

Рашисти не можуть провести «референдум» через контрнаступ ЗСУ

Стремоусов заявив, що Херсонщина готова до голосування, але потрібна пауза

Псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонщини поки не буде. Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов в ефірі російських ЗМІ.

«Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (контрнаступ ЗСУ, – ред.), я думаю, що поки ми зробимо паузу», – зазначив Стремоусов.

Крім цього, колаборант заявив, що і без проведення «референдуму» «Херсон назавжди російський», а люди буквально готові бігти на псевдореферендум окупантів.

Раніше повідомлялося, що псевдореферендум про нібито приєднання до Росії нових територій може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що загрожує українцям за участь у «референдумі».

До слова, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.