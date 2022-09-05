Окупанти заявили про паузу у підготовці до «референдуму» на Херсонщині
Стремоусов заявив, що Херсонщина готова до голосування, але потрібна пауза
Псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонщини поки не буде. Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов в ефірі російських ЗМІ.
«Ми підготувалися до голосування, ми хотіли вже провести референдум найближчим часом, але через всі ті події, які відбулися зараз (контрнаступ ЗСУ, – ред.), я думаю, що поки ми зробимо паузу», – зазначив Стремоусов.
Крім цього, колаборант заявив, що і без проведення «референдуму» «Херсон назавжди російський», а люди буквально готові бігти на псевдореферендум окупантів.
Раніше повідомлялося, що псевдореферендум про нібито приєднання до Росії нових територій може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що загрожує українцям за участь у «референдумі».
До слова, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.
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