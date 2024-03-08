Релігійні гоніння на окупованих територіях: Синод ПЦУ зробив заяву

ПЦУ заявляє, що російська церква та її патріарх Кирило відповідальні за релігійні гоніння на окупованих територіях

У Священному Синоді помісної ПЦУ підкреслили, що Московський патріархат і будь-які його структури та представники не мають в Україні ніякої канонічної влади і юрисдикції

Православна Церква України звинувачує Росію в систематичному порушенні релігійної свободи та переслідуванні духовенства і віруючих, які відмовляються співпрацювати з загарбниками на окупованих територіях України. Про це йдеться в Заяві Священного Синоду Православної Церкви України.

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Зазначається, що українським священнослужителям, які в окупації відмовились від співпраці з російською владою, забороняють на діяльність їхніх релігійних організацій.

Наслідком відмови окупантам також є переслідування і терор щодо священнослужителів і активних членів громад, включаючи викрадення, арешти, тортури та інші акти фізичного і психологічного насильства, ув’язнення, депортацію.

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Окрім того, окупанти тероризують не тільки священнослужителів, а й членів їхніх родин, активних членів громад.

«Їх зазнають практично всі служителі та вірні українських релігійних громад, які не виявляють публічного схвалення російської окупації українських земель. Про це заявляють представники українських католицьких громад східного та латинського обрядів, протестантських і євангельських об’єднань, мусульманських та юдейських спільнот. Ці факти зафіксовані у документах незалежних правозахисних організацій, зокрема Інституту релігійної свободи (Київ)», – йдеться в заяві Синоду.

Зазначається, що частиною політики систематичного утиску релігійної свободи на окупованих територіях є примусове рішення про зміну юрисдикції православних релігійних громад і включення їх безпосередньо до структур РПЦ з прямим підпорядкуванням Московській патріархії, а не Митрополії у Києві, яку очолює митрополит Онуфрій).

Подібна практика щодо примусового включення українських релігійних громад і об’єднань у російські релігійні структури здійснюється і щодо інших сповідань.

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«Московська патріархія та особисто її очільник Кирил (Володимир Гундяєв) є співвідповідальними за російський терор і релігійні гоніння на тимчасово окупованих територіях України. Адже вони систематично публічно підтримують, схвалюють, благословляють, заохочують і виправдовують агресивну політику кремлівського режиму, російські воєнні злочини на українській землі. Фактично структура Московської патріархії, як і структури інших головних релігійних об’єднань у російській державі, стали частиною державного апарату, є цілком залежні від російської влади та виконують її злочинні накази», – заявили в ПЦУ.

У Синоді закликали всі православні громади в Україні, які дотепер з будь-яких причин ще зберігають приналежність до структур Московської патріархії припини це.

У ПЦУ впевнені, що моральний обов’язок віруючих та релігійних громад в Україні повністю позбутися будь-якої підлеглості цим російським де-факто державним структурам.

«У першу чергу це стосуються підлеглості українських православних громад структурі Російської Православної Церкви. Подальше перебування у підлеглості Московській патріархії є моральною співучастю в її гріхах та злочинах, завдає шкоди і Православній Церкві, і українському народові», – йдеться в заяві.

У Священному Синоді помісної Православної Церкви України підкреслили, що Московський патріархат і будь-які його структури та представники не мають в Україні ніякої канонічної влади і юрисдикції.

Нагадаємо, раніше Синод єпископів УГКЦ заявив, що Росія не залишає Україні іншого вибору, окрім військового самозахисту. Владики наголосили, що заклики до знаходження компромісу з Росією, що їх Україна час від часу чує, не мають під собою реального підґрунтя і демонструють нерозуміння ситуації, у якій опинилися українці.