Чому деякі українці досі ходять до церков УПЦ МП. Психологиня знайшла несподіване пояснення

«Вірянин, перебуваючи у трансовому стані, раз за разом чує щось від батюшки і починає щиро у це вірити»

Деякі українці продовжують ходити до церков Московського патріархату, проте цьому є психологічне пояснення. У вірян, які перебувають у трансі під час церковних обрядів, спостерігається високий рівень довіри до свого настоятеля та впливу на їх мислення. Це може призвести до прийняття неочевидних рішень, зокрема й співчуття до агресора та війни. Про це розповіла кандидатка психологічних наук, старша наукова співробітниця Інституту соціальної та політичної психології Ірина Губеладзе в інтервʼю «Главкому».

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У суспільстві загострюються міжгрупові конфлікти: біженці і ті, хто залишився в Україні; ті, хто воював – і хто не воював. Багато конфліктів на релігійному підґрунті. «Це насправді складна комбінація. Коли людині забороняють, наприклад, російську мову, вона буде чинити спротив і доводити своє право на це? От так само і тут: вірянам МП, (а їх дуже багато!), які перебувають під впливом своїх «панотців», забороняють (піддають це критиці, – «Главком») ходити у їхню церкву. Це викликає дуже багато агресії, спротиву з їхнього боку», – зауважила психологиня.

«Але ж ніхто не забороняє говорити якоюсь мовою чи сповідувати якусь релігію релігію, наприклад, православ’я. Для православних є помісна Православна церква. Чому окреми людям так хочеться до попів, ієрархи яких освячують російські ракети, які потім летять в Україну, убивають українців? Це ж якась суїцидальна логіка», – додала Ірина Губеладзе.

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По-перше, парафіяни, які мають високий рівень віри у будь-якій релігії, мають високий рівень довіри до свого настоятеля, а відтак сильно піддаються його впливу, не критично ставляться до того, хто веде служби.

По-друге, усі елементи, які використовуються у церквах, не тільки у Московському патріархаті, фактично вводять людину у медитативний, трансовий стан. Це приглушене світло, повільна музика, аромати, атмосфера, коли ніхто нікуди не поспішає. Під час молитви людина заглиблюється у свій внутрішній світ.

«Люди, які перебувають у цьому стані, більш відкриті до навіювання, вони не критичні до того, що їм кажуть. Слова настоятеля сприймаються як єдина істина, це повідомлення записується несвідомо як єдина правильна норма. Тому дуже часто доводиться чути від вірян Московського патріархату, що цю війну ми, мовляв, заслужили, ми нагрішили, і Бог нас так покарав. Таким чином відповідальність перекладається з країни-агресора на вищі сили. Вірянин, перебуваючи у трансовому стані, раз за разом чує це від батюшки і починає щиро у це вірити», – пояснила психологиня.

Раніше повідомлялося, що Московська церква знову господарює у Лаврі (фото, відео).

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.