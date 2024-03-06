Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, на власній сторінці у фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" "нацистами". Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті.

Правоохоронці наголошують, що обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах.