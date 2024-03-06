Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
фото: пресслужба СБУ

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність митрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, який виправдовував збройну агресію РФ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як зазначається, на власній сторінці у фейсбуці клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Також він поширював у соцмережі прокремлівські наративи, якими намагався дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував українських захисників у підготовці до воєнних провокацій в Одесі та називав бійців спецпідрозділу "Азов" "нацистами". Свої дописи фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів. 

Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта.

На підставі зібраних доказів митрофорному протоієрею УПЦ (МП) повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала настоятеля та священника монастиря на Закарпатті.

Правоохоронці наголошують, що обидва клірики були ідеологічними прихильниками комуністичного режиму та поширювали пропаганду колишнього СРСР.

За даними слідства, фігуранти публічно розповсюджували через інтернет заборонену комуністичну символіку та радянські гасла. Задокументовано факти оприлюднення ними ворожого контенту на власних сторінках у соціальних мережах.

Теги: СБУ Московська церква в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ займалася отруєнням гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо та замахом на колишнього нардепа Олега Царьова
За ліквідацією Киви, Татарського та інших зрадників стоїть СБУ – джерело
6 лютого, 18:13
Україна врятувала з полону ще сотню своїх оборонців
Україна повернула з полону 100 захисників: з'явилося перше відео зі звільненими
8 лютого, 20:57
Пашинський з березня 2022 року очолює Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості
Екснардеп Пашинський заявив про обшуки
12 лютого, 11:23
Пашинський заявив, що вбачає в діях правоохоронців «опосередковану роботу на Росію»
«Звинувачення відкидаю». Пашинський відреагував на підозру
12 лютого, 16:27
Ілля Вітюк – начальник Департаменту кібербезпеки СБУ
СБУ: «За останні два роки нейтралізовано майже 10 тис. кібератак»
8 лютого, 20:02
До початку повномасштабного вторгнення РФ Василець переїхав до Москви
СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава»
16 лютого, 16:36
Раніше вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року позбавлення волі за відмивання грошей
Сербський суд ухвалив рішення щодо ексгенерала СБУ Наумова
20 лютого, 13:08
Парламентський комітет планує розглянути заборону Московської церкви в Україні в березні
Заборона Московської церкви. Соратник Зеленського дав обіцянку
28 лютого, 17:14
Солдат української армії в лісі поблизу російських позицій. Упродовж останніх восьми років за підтримки ЦРУ була
Війна розвідників: як ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Путіним Світова преса
26 лютого, 09:15

Події в Україні

Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
Справи Майдану. Колишній заступник командира кримського «Беркута» отримав 15 років тюрми
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
У Бердянську пролунав вибух: ліквідовано одну з організаторок «виборів»
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
Клірик УПЦ МП з Черкащини, який героїзував окупантів, отримав підозру
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Кандидат на посаду судді Конституційного суду оконфузився з питанням про Конституцію
Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Знищення «Сергія Котова»: британська розвідка назвала наслідки для Чорноморського флоту РФ
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
43K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
15K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
11K
Російські силовики почали затримувати учасників прощання з Навальним
9091
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)
7337
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua