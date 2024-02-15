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Адвокат митрополита Павла подав до суду на нового намісника Лаври

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Адвокат митрополита Павла подав до суду на нового намісника Лаври
Православна церква назначила архімандрита Авраамія новим намісником Києво-Печерської лаври у березні 2023 року
фото: Митрополит Авраамій/Fаcebook

Митрополиту Авраамію закидають розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями

Адокат колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Микита Чекман подав до суду на нового намісника Лаври архімандрита Авраамія. Про це Чекман  повідомив в Телеграм.

«Представниками, Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/ Чоловічий монастир/ Української Православної Церкви, 13.02.2024 року скеровано до Печерського УП ГУНП у м. Києві повідомлення про вчинення кримінального правопорушення Архімандритом Авраамієм ( на даний час «Єпископом Бориспільським ПЦУ»).

Відповідальність у цьому випадку передбачено ч. 1 ст. 161 КК України, а саме: Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками», – йдеться у повідомленні.

Чекман також зазначив, що кримінальне правопорушення на його думку,  було здійснене архімандритом Авраамієм  4 лютого 2024 року у репортажі під назвою: «Без Онуфрія та Паші Мерседеса. Чи стала Лавра українською після вигнання «русского мира»».

Зокрема, в даному репортажі міститься інтерв'ю Архімандрита Авраамія («Єпископа Бориспільського ПЦУ») Лотиша Михайла Михайловича, «намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври». У якому він, нібито, звинуватив представників Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври чоловічого монастиря у колабораційній діяльності.

«Вважаємо, що у висловлюваннях Лотиша наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 161 КК України, а саме умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями», – йдеться у повідмоленні.

Митрополит Авраамій уже відреагував на даний позов. «Отримав поки що не офіційно сьогодні від доброзичливців подібне повідомлення. Якщо не фейк – значить має бути юридична баталія і нове, абсолютне барвисте фіаско заявників, що захищають вже засуджених і тих , хто ще чекають вироків суду, обвинуваченим або в державній зраді, або в заохоченні агресії та агресорів, або прямо виправдовують чи не визнають самого факту військового нападу проти України. Вишенькою на цьому невротичному тортику виявився подавець скарг адвокат обвинуваченого митрополита Павла (Лебідя) Чекман Микита», – написав він у Facebook. 

Раніше повідомлялося, що митрополит Павло продовжує погрожувати тимчасовому виконувачу обов’язків намісника Києво-Печерської лаври архімандриту Авраамію, проте той на погрози від колишнього намісника не відповідає.

Також повідомлялося, що представники Києво-Печерської лаври 6 лютого направили до Печерського управління поліції ГУНП у Києві повідомлення про нібито вчинення кримінального правопорушення генеральним директором заповідника «Києво-Печерська лавра» Максимом Остапенком. Чекман написав, що у діях Максима Остапенка вбачають склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України, зокрема релігійної ворожнечі.

До відома, у березні 2023 року блаженнійший митрополит Епіфаній затвердив члена Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври архімандрита Авраамія (Лотиша) виконувати обов’язки намісника Лаври у складі Православної церкви України.

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Теги: церква Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра

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