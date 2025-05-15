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РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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РФ масовано атакувала дронами Сумщину, вибухи лунали на Волині та Прикарпатті
Росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА
фото ілюстративне: Сумська обласна військова адміністрація

В Івано-Франківській області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів

У ніч проти 15 травня і зранку Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками. Зокрема були масовані удари по Сумській області, вибухи лунали у Луцьку і на Івано-Франківщині. Про це повідомляє «Главком».

Так, Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни масовано атакували село на території Сумської громади – ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА.

На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Зранку мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про вибухи у місті, рух кількох БпЛА і роботу сил протиповітряної оборони. 

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук написала про «тривожний ранок на Прикарпатті». Росія атакувала область ударними безпілотниками з різних напрямків. Минулося без постраждалих.

Згодом ДСНС повідомила, що в Івано-Франківській області внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з об’єктів. Її вже ліквідували, постраждалих немає.

Як відомо, з вечора 13 травня і вночі проти 14-го війська РФ атакували Україну ракетою «Іскандер-М»/KN-23 та 145 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Одещина, Донеччина та Кіровоградщина.

Раніше російський безпілотник атакував автомобіль енергетиків на території Сумської громади.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент України погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Згодом стало відомо, що президент Зеленський все ж буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Путіним. Водночас українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню.

Теги: пожежа росія ворог росіяни

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