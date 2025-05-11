Зеленський зробив заяву про перемир’я та переговори з Росією

Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним

Війну Росії все одно доведеться закінчувати, сказав президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з Володимиром Путіним, а українські сили реагуватимуть дзеркально на припинення або продовження вогню Росією з 12 травня. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, інформує «Главком».

Відзавтра очікуємо на припинення вогню – ця пропозиція на столі. Повне й безумовне припинення вогню – тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, – може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати. Вбивства повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно», – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна неодноразово чула від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. «Побачимо», – прокоментував він ці обіцянки.

«І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини – ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, п’ятнадцятого травня, в Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – сказав Зеленський.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню.

Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

Тим часом, Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори у Туреччині.

Опісля президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна в Туреччині.