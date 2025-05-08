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Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала РФ
Резолюція закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 516 євродепутатів, три висловились проти, ще 34 – утримались

Європейський парламент 8 травня ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія. Про це йшлося під час засідання Європарламенту, передає «Главком».

Відповідне рішення підтримали 516 євродепутатів, три висловились проти, ще 34 – утримались. 

Як зазначає голова Офісу президента Андрій Єрмак, резолюція містить такі положення:

  • Засуджує насильницькі дії Росії та співучасть Білорусі в злочинах проти українських дітей: убивства, примусові переміщення й депортації, незаконні всиновлення, сексуальне насильство, примусову русифікацію та мілітаризацію;
  • Закликає ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти причетних осіб та установ;
  • Вимагає негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей і забезпечення їхнього повернення;
  • Закликає надати міжнародним організаціям доступ до всіх дітей, вивезених до РФ;
  • Засуджує насильницьке нав’язування громадянства рф та державні програми усиновлення;
  • Вимагає посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей;
  • Закликає світову спільноту посилити координацію, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

Як відомо, Державний департамент США спростував видалення даних про українських дітей, яких було незаконно депортовано до Росії.

Нагадаємо, кремлівський ватажок Володимир Путін своїм указом зобов'язав громадян України «залишити Росію» до 10 вересня або «врегулювати правове становище». Зауважимо, що до «Росії» він включив і окуповані росіянами території  України, – тобто в такий спосіб держава-агресор намагається примусово паспортизувати українців, які опинилися в окупації.

Також «Главком» повідомляв, що громадяни України, які намагаються потрапити до Росії, отримують заборону на в’їзд від 20 до 50 років, – причому відповідних штампів у паспорті  у них немає, дані про заборону містяться у базах даних Білорусі або російської ФСБ.

До слова, міністерство юстиції створило та впровадило реєстр відомостей щодо депортованих або примусово переміщених дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

За словами заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак, головне завдання – встановити особу кожної дитини, яку було незаконно депортовано Росією.

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Теги: росія санкції трибунал парламент

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