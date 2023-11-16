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РФ може влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу – Ігнат

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
РФ може влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу – Ігнат
Росія може влаштовувати тривоги по 12 годин
фото з відкритих джерел

Тривоги по пів доби вже були раніше, просто тривали до 30 хвилин, але декілька разів на день

Росія здатна продовжити так звану тактику тероризму, коли через загрозу ударів в Україні можуть оголошувати тривалі тривоги. Про це заявив речник Повітряних силах ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про те, чи може РФ влаштовувати в Україні тривоги по 12 годин на добу, Ігнат зазначив, що такі тривоги вже були.

«Ми вже проходили такі тривоги раніше. Раніше вони просто тривали 20-30 хвилин – це зліт і посадка відпрацьовувалися, але разів по п’ять на день. Це тримає в напрузі, тривога була, зникла, через пів години знову почалася. Це на пів дня розтягувалося. Раніше вони злітали на півтори години, тобто їхні баки саме стільки дають змогу перебувати в повітрі без дозаправки. Таких злетів десь пів року тому було три-чотири», – пояснив речник.

Юрій Ігнат зазначає, що, можливо, ворог і далі продовжуватиме таку тактику. За його словами, для цього Росія залучатиме всі інструменти.

Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, що рішення про скасування повітряної тривоги на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К може ухвалити лише вище керівництво держави, однак загроза ракетних ударів «Кинджалами» залишається реальною.

Раніше в мережі виникли палкі обговорення щодо необхідності оголошувати небезпеку по всій Україні, коли на військових аеродромах злітає ворожий МіГ-31. 

Зазначимо, в Україні почастішали повітряні тривоги, пов’язані зі злетом російських винищувачів МіГ. Раніше подібні тривоги тривали недовго, однак зараз – по декілька годин. Причиною цьому стало те, що окупанти почали виконувати інші завдання на винищувачах, зокрема – дозаправку у повітрі.

Теги: Юрій Ігнат тривога ворог окупанти росія

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