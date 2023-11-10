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Повітряні сили пояснили, чому тривоги в Україні стали довшими

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили, чому тривоги в Україні стали довшими
Окупанти почали відпрацьовувати дозаправку МігГ-31 у повітрі
фото з відкритих джерел

Раніше тривоги під час злетів МігГ-31 тривали близько 20 хвилин або 1,5 години

В Україні почастішали повітряні тривоги, пов’язані зі злетом російських винищувачів МіГ. Раніше подібні тривоги тривали недовго, однак зараз – по декілька годин. Причиною цьому стало те, що окупанти почали виконувати інші завдання на винищувачах, зокрема – дозаправку у повітрі. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, раніше тривоги під час злетів МігГ-31 тривали близько 20 хвилин або 1,5 години.

«Це відпрацьовувалися зліт та посадка, тренувальні польоти передусім. Так, були тривоги 1,5 години – це час, коли МіГ-31 відпрацьовує пальне, тобто літає, поки не витратить все пальне. І повертається на базу», – пояснив він.

Речник наголосив, що тривалість польоту винищувача збільшилася саме через його дозаправку в повітрі.

«Якщо, 1,5 години – штатне відпрацювання пального, дозаправка в повітрі – це 1-1,5 години можна додавати до того часу. Тому до 3 годин – можливий такий варіант», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога тривала сьогодні більше ніж три години.

До слова, Україна може створити потужний «повітряний щит» для захисту своєї території від російських атак.

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Теги: війна тривога Юрій Ігнат винищувач окупанти

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