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Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка
МіГ-31 – винищувач-перехоплювач дальнього радіуса дії, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тис. км
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чимало українців пропонують запровадити рівні небезпеки

Щоразу, коли на військових аеродромах злітає ворожий МіГ-31, в Україні оголошують повітряну тривогу. Останніми днями російські пілоти зараз відпрацьовують дозаправки в повітрі й інші маневри, тому повітряні тривоги зараз в Україні довші за тривалістю. Це обурює багатьох українців, тож у мережі палкі обговорення щодо необхідності оголошувати небезпеку по всій Україні.

Літак МіГ є потенційним носієм аеробалістичної ракети «Кинджал». Його перебування у повітрі – загроза удару для всієї України. Саме тому у таких випадках оголошують масштабну повітряну тривогу. Важливо у жодному разі не ігнорувати тривоги, адже ворог підступний. Проте деякі громадяни наполягають на тому, щоб тривогу через політ МіГ-31 потрібно скасувати й оголошувати лише у прикордонних областях (найближчих до місця його польоту).

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 1
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 2

Одним з перших тему доцільності тривог під час польотів російських літаків підняв блогер Сергій Наумович. Він наголосив на впровадженні рівнів небезпеки.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 3

«Треба якось інакше реагувати, не зупиняти повністю життя в Україні після зльоту будь-якого МіГ-31. У нас не завжди адекватна реакція на це. Бо якщо вони почнуть робити по кілька дозаправок в повітрі, то у нас повітряні тривоги будуть тривати по пів дня. А це, самі розумієте, ми зупиняємо економіку», – наголосив авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він пропонує по кількісних показниках і по маршруту польоту класифікувати ці загрози на жовтий рівень, помаранчевий рівень та червоний рівень тривоги.

Розлогий допис про рівні небезпеки написав співзасновник та редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко. Він наголосив, що польоти МіГів не призводять до ракетних пусків, але зупиняють багато процесів у нашій державі. Журналіст розповів як на тривоги реагують іноземні дипломати, які працюють в Україні.

«Сьогодні вдень мав зустріч з дипломатом однієї західної країни (не можу конкретизувати). Прогуділа тривога. І він, за деякий час, отримує повідомлення: це МіГ, йти в сховище НЕ треба. Я спитав, мій співрозмовник каже, що це у них протокол безпеки. Служба посольства дивиться, яке джерело тривоги, і дає рекомендацію. Так от: за його словами, абсолютна більшість тривог за ті місяці, поки він тут працює, отримували маркування «прямої небезпеки немає». Були також ті, що маркувалися як реальні тривоги, коли дипломати мають іти у сховище. Але зльоти МіГів вважаються такими «тривогами», під час яких можна виходити і йти далі, куди планував», – поділився Сидоренко.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 4

Автор допису додав, що для КМВА і для української влади загалом очевидна задача диференціації тривог виявилася дуже складною, адже за 18 місяців після початку великої війни, за 6 місяців після того, як Patriot довели здатність захищати Київ навіть від балістики – влада продовжує дарувати росіянам легку здатність вести проти України економічну війну.

«Достатньо витратити цистерну соляри на пуск МіГа – і Київ логістично розривається на два береги, водії витрачають не меншу кількість бензину у корках, чимало економічних агентів припиняють роботу, у когось псується товар, у інших зриваються зустрічі, стрес, втрата нервових клітин тощо», – зауважив журналіст.

Сергій Сидоренко переконаний, що рішення запровадити кілька рівнів тривоги є очевидним. Тим паче такі часті й тривалі тривоги, як зараз, призводять до тотального їх ігнорування людьми. 

«Єдине, для чого вони потрібні – це для того, щоб влада могла зняти з себе відповідальність. Виходить типу такого: ваша безпека нас не цікавить, економікою ми також не сильно переймаємося, але ми не винні», – вважає журналіст.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 5

Під постом користувачі написали десятки коментарів. Та все ж дехто переконаний, що росіяни можуть скористатися такою байдужість і неочікувано вгатити ракетами, якщо ж тривоги через зліт МіГ скасують – у разі обстрілів цілком ймовірно звинуватять владу.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 6
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 7

Користувачі зазначають, що частина українців вже й сама визначає «рівень» тривоги. Проте, до прикладу, у киян виникає чимало проблем через повітряні тривоги, зокрема призупиняється сполучення на метро між берегами Дніпра.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 8
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 9

Допис також прокоментувала нардепка від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 10

Українці затято сперечаються та намагаються знайти аргументи для пояснення необхідності тривог чи навпаки – їх скасування.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 11
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 12
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 13

Та все ж незадоволених користувачів через сигнал небезпеки значно більше. Найбільше претензій – саме до влади.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 14
Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 15

Деякі українці намагаються у цій ситуації жартувати – як от про мешканців Лівого берега Києва, які під час тривоги опиняються заблокованими.

Довгі тривоги через зліт МіГів треба скасувати? У мережі розгорілася суперечка фото 16

Нагадаємо, Повітряні сили пояснили, чому тривоги в Україні стали довшими.

Теги: тривога винищувач небезпека

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